Yıldırım, Londra'da May ile görüştü

TC Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesi sona erdi. Downing Street'teki Başbakanlık binasında, önce baş başa ardından heyetler arası olarak yapılan görüşme 1 saat sürdü.



Heyetler arası görüşmeye, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da katıldı.