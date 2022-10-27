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Yıllar sonra miras sahibi oldular

İzmir'de yaşayan iş adamı Z.S. (52) ile dini nikahla evlendiği A.Ç. isimli kadın, 7 yıl birlikte yaşadıkları süreçte 2 çocuk sahibi oldu. Çocukların doğması sonrası kadın, resmi nikah isterken Z.S. ise Hollanda'ya gitti. Resmi nikah olmadığı için annelerinin nüfusuna kayıtlı olan abla-kardeş, yıllar sonra babalık davası açtı. Hollanda'da olan iş adamından alınan DNA örneği Türkiye'ye yollandı ve test sonucu sonrası kardeşler, 186 milyonluk serveti olan iş adamının nüfusuna kaydedildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 09:18
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Yıllar sonra miras sahibi oldular



Türkiye'de görülen bir davada ilk kez, yurt dışından DNA örneği alınan dava sonuca bağlandı. Dini nikahlı eşinden 2 çocuğu olduktan bir süre sonra Hollanda'ya kaçan iş adamı Z.S'den alınan örnek Türkiye'ye gönderildi. Yapılan test sonucu 30 ve 24 yaşlarında olan abla ile kardeş, milyonlarca lira serveti olan iş adamının nüfusuna kaydedildi...

EŞİ ISRAR EDİNCE HOLLANDA'YA GİTTİ

İzmir'de müteahhitlik yapan iş adamı Z.S, 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden, şu anda 30 yaşında olan kızı B.Ç. ve 24 yaşında olan oğlu T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Z.S. oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, 1998 yılı temmuz ayında Hollanda'ya yerleşti.

KARDEŞLER BABALIK DAVASI AÇTI

İstanbul'da bir otelde ortaklığı bulunan Z.S.'nin, Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi. Abla-kardeş, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde 10 milyon euro (186 milyon lira) serveti bulunan iş adamına babalık davası açtı. Duruşmalara gelmeyen Z.S.'ye babalık testi yapılamadı.

TÜRKİYE'DEKİ DAVA İÇİN İLK KEZ YURT DIŞINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Mahkeme, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp Rotterdam Başkonsolosluğu'na, iş adamından DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Z.S., geçen nisan ayında Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında, yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra kaçak babadan alınan DNA örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İŞ ADAMININ NÜFUSUNA KAYDEDİLECEKLER

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan test sonucu iş adamının T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Mahkeme, abla ve kardeşin Z.S.'nin nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN BABALAR KAÇAMAYACAK"

Avukat Varol Turbay, "Türkiye'de devam eden bir davada, yurt dışında ilk kez DNA alınmış oldu. Hollanda polisi, Z.S'yi bir hafta içinde yakalayarak DNA örneğini alıp Türkiye'ye gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumu da çok seri bir şekilde sonuç bildirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi çok iyi çalışıyor. Yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak. Açılan manevi tazminat davası sürüyor" dedi.

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