Yıllarca fazladan cezaevinde yattı

1982 yılında gasp ve gaspa teşebbüs suçundan 106 yıl hapis cezasına çarptırılan Zekeriya Asarkaya, 1991 yılında şartlı tahliye edildi. 2000 başka bir suçtan yeniden cezaevine giren Asarkaya’nın daha önce yatmadığı cezası ile yeni cezasının birlikte infazına karar verildi. Tahliye yılı 2020 olarak belirlendi. 2013 yılında çıkarılan 3. Yargı Paketi’ne ise ‘Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz’ maddesi eklendi. Bu da Asarkaya’ya tahliye yolunu açtı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Asarkaya'nın tahliye talepleri ancak 2019 Nisan ayında yanıt buldu ve Asarkaya cezaevinden çıktı.

6 YIL FAZLADAN YATTI, TAZMİNAT DAVASI REDDEDİLDİ

Fazladan 6 yıl yatan Asarkaya, tahliye olur olmaz mahkemeye başvurarak Hazine aleyhine 5 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Mahkeme, “Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” şeklindeki hükmün, hükümlü için uygulanmadığı tespitinde bulunsa da tazminat talebini reddetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu karar istinafa taşınırken, HSK karada imzası bulunan hakimler hakkında soruşturma başlattı.

FERHAN ŞENSOY'UN 'PARDON' FİLMİNİ HATIRLATTI

Zekeriya Asarkaya’nın yaşadıkları , üç arkadaşın yargı sistemiyle yaşadıkları sorunları konu alan ünlü ‘Pardon’ filmini hatırlattı. Filmde askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul’a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer’de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer’in evinde yakalanır. İkili gözaltına alınır.

Daha sonra arkadaşları Aydın’ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınması ve işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesiyle durumları bir kördüğüme dönüşür. 6 yıl 3 ay cezaevinde suçsuz yere kalan 3 mahkım tahliye edilince sadece 'pardon' denilir.