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Yılmaz Vural 'geri döndü'

Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

08 Aralık 2020 Salı 21:42
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Yılmaz Vural 'geri döndü'

Covid-19 nedeniyle 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen, sonrasında 4 günlük uyutma sürecinin ardından yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavisinde sona yaklaşıldı. 

Yılmaz Vural 'geri döndü'

Tedavi sürecinde sona gelinen Yılmaz Vural'ın son hali, oğlu Emre Vural'ın sosyal medya paylaşımında görüldü.

Sağlık durumu iyi gözüken babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri döndü" ifadesini kullandı.

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