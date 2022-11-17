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Yine kadın cinayeti!

Gaziantep'te 38 yaşındaki Derya Yavuz'u boşanma aşamasındaki eşi öldürdü. Kadının kısa süre önce saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

17 Kasım 2022 Perşembe 09:40
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Yine kadın cinayeti!



Gaziantep'te bir kadın silahla öldürüldü.

İddiaya göre, Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan emekli polis Mehmet Yavuz (52), boşanma aşamasındaki eşi Derya Y'nin (38) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.

Burada görüşen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. yanındaki silahla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayeti
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