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Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, "Aşı olmamıştım, hep erteledim, havaya girdim, 'sonra olurum' diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin." çağrısında bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:20
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Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin

Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde, neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların yaşamla ölüm arasındaki zorlu mücadelesi görüntülendi.

Burada solunum sıkıntısı, nefes darlığı nedeniyle yüksek akımlı oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki iki çocuk babası Yasin Yavaş, bir haftadır yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

46 yaşındaki Yasin Yavaş, "Aşı olmamıştım, hep erteledim, havaya girdim, 'sonra olurum' diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin." çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı

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