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Yok böyle düğün! Tam 5 milyon liralık takı takıldı

Van’da Buruki Aşireti Lideri merhum Halit Kartal’ın yeğeni Halil Kartal’ın oğlu Bulut Kartal ile Ertoşi Aşiretinin ileri gelenlerinden iş adamı Necip Yağızer’in kızı Esin Yağızer dünya evine girdi. Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak’tan 2 bin davetlinin katıldığı düğünde gelin ve damada yaklaşık 5 milyon TL’lik takı ve para takıldı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:24
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Yok böyle düğün! Tam 5 milyon liralık takı takıldı


Buruki Aşireti Lideri merhum Halit Kartal’ın yeğeni, iş adamı Halil Kartal’ın avukat oğlu Bulut Kartal ile Ertoşi Aşiretinin ileri gelenlerinden kanaat önderi ve iş adamı Necip Yağızer’in kızı Esin Yağızer, DoubleTree By Hilton Van Otelinde dünya evine girdi. Sağdıçlığını Ertoşi Aşiret Lideri İskender Ertuş’un oğlu iş adamı Kadir Ertuş ile Kadir Gülgeldi’nin yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak’tan katılımın sağladığı düğüne AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.

5 MİLYON LİRALIK TAKI TAKILDI

Sanatçı İbrahim Rojhilat’ın da sahne aldığı, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada yaklaşık 5 milyon TL’lik takı ve para takıldı.

Düğünde bir açıklamada bulunan damadın babası Halil Kartal, “Düğünümüzün bu kadar muhteşem bir katılımla geçmesi ziyadesiyle bizi sevindirdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm dost ve akrabalarıma, valimize, emniyet müdürümüze, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılım çok güzel oldu. Allah gençlerimize hayırlı, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Gelecek gençliğimizindir. Memleketimizin şanına yakışan bir düğün oldu” dedi.

İHA

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