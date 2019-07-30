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YÖK yabancı kontenjanı kararı öğrencileri mağdur etti

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına ilişkin aldığı karar mağduriyete neden oldu. Yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlar içinde öğretmenlik, Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi’ne kayıt hakkı kazanarak kabul e-postası gönderilen öğrenciler, YÖK’ün kontenjan sınırlaması nedeniyle açıkta kaldı. Diledikleri bölümde eğitim göreceklerini düşünen birçok adayın hayalleri suya düştü.

30 Temmuz 2019 Salı 15:24
YÖK yabancı kontenjanı kararı öğrencileri mağdur etti

2019-2020 eğitim öğretim yılına çok az zaman kala YÖK'ün yabancı öğrencilere yönelik kontenjanlarda sınırlamaya gitmesi tepkilere neden oldu. Nisan ve Mayıs aylarında devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yapılan sınavlara girerek öğretmenlik, Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi bölümünü kazanan öğrencilerin maillerine kabul mektupları gönderildi. Yeni eğitim dönemi için uçak biletlerini alan, konaklama işlemlerini başlatan yüzlerce yabancı öğrenci YÖK'ün son dakika kararı ile mağdur oldu.

YÖK AÇIKLAMAYI RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU

YÖK, resmi internet sitesinden 23 Temmuz 2019'da duyurduğu açıklamada, “Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkânı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş(KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanının yüzde 10'unun aşılmaması gerekmektedir” denildi.

KABUL MAİLİ GELDİ AMA ÜNİVERSİTEYE GİREMEDİLER

Bu kontenjanlardan da sadece saf kan yabancılar, çift vatandaşlığı olanlar, liseyi yurtdışında bitiren TC vatandaşı ailelerin çocukları ve mavi kartlı çocukların alınacağı öğrenildi. Türkiye'deki iki devlet üniversitesinin kabul mektubu yollayarak aldığı öğrencileri kayıt etmedikleri öğrenildi.
Konu ile ilgili mağduriyet yaşadığını söyleyen S. A., İstanbul’da tercih etmek istediği bir üniversiteyi 22 Temmuz'da ziyaret ederek okulda 100 kişilik kontenjanın olması nedeniyle kazanacağını düşündü. S.A. mağduriyetini “Sıralamadaki yerim çok iyiydi. 100 kişi alınacağı için üniversiteyi kazandığıma kesin gözüyle bakıyordum. Ancak bir gün sonra YÖK'ün yabancı öğrenci kontenjanını yüzde 10'a düşürdüğünü öğrendim. Hayallerim yıkıldı” dedi.

“BU AÇIKLAMA İÇİN NEDEN BU KADAR BEKLENDİ?”

Psikolojik olarak çok üzüldüğünü anlatan S.A. “Benim gibi mağdur olan çok öğrenci var, mail adreslerine kabul edildiklerine dair mail gidenler var. Ailem ve ben yaşananlara çok üzüldük, neden bu açıklama için bu kadar beklendi Dönem başında bu açıklama yapılsaydı, kendimizi ona göre hazırlardık, psikolojik olarak çok üzüldüm” dedi.
YÖK'ün yüzde 10'a düşürdüğü kontenjanlar içinde 9 kişinin tek ülke vatandaşı, 1 kişinin de çift ülke vatandaşı olarak alınacağı öğrenildi.

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