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Yol ortasında şaşırtan görüntü

Sivas Şarkışla'da yıllar önce yapılan çevre düzenlemesi sırasında bir mezar yol ortasında kaldı. Mahalle sakinleri duruma alışsa da yol ortasındaki mezarı yeni görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:50
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Yol ortasında şaşırtan görüntü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi sonrasında bir mezar yol ortasında kaldı.

Yeni Mahalle Hamzaoğlu sokaktaki yıllar önce yapılan çevre düzenlemesi kapsamında bazı evler istimlak edilerek yıkıldı.

Yıkılan bir evin bahçesindek mezarlık ise yol ortasında kaldı. Yol ortasına kalan tek mezarı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Etrafından araçların geçtiği, bazı vatandaşların da başına gelerek dua ettiği mezar, drone ile havadan da görüntülendi.

Mezar taşında “Gariban Şehit Baba” yazılı olsa da mezarın tam olarak kime ait olduğu bilinmiyor.

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