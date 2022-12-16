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Yola saçılan dövizleri alıp kaçtılar

İstanbul Fatih'te bir döviz kuryesinin açılan montundan yola 150 bin euro saçıldı. Kurye 65 bin euroyu kendi imkanlarıyla topladı. Çevredeki bazı kişilerce toplanan 1 milyon 700 bin lira değerindeki 85 bin euro ise kayıp.

16 Aralık 2022 Cuma 13:49
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Yola saçılan dövizleri alıp kaçtılar



İstanbul'da döviz kuryesinin montunun açılmasıyla yola saçılan paralardan 85 bin euro kayboldu.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Sahil Yolu Fatih mevkiinde yaşandı. Beylikdüzü’nde bulunan bir döviz bürosundan 150 bin Euro’yu alan kurye Ünal Coşkun, Kapalı Çarşı’da işlem yaptırmak için yola çıktı.

İlerleyen dakikalarda işyerinden gelen telefon ile işlemin iptal olduğunu öğrenen Coşkun, yanında taşıdığı parayı montunun iç cebine koyarak Beylikdüzü’ne doğru yola çıktı.

Rüzgarın etkisi fermuarı açılan montun cebindeki paralar havaya saçıldı. Hemen motosikletten inen Coşkun, paraları toplamaya çalıştı. Aracını durduran bazı kişiler de yola saçılan paraları topladı.

65 bin euro toplayabildiğini söyleyen Coşkun, 85 bin euro'nun ise kaybolduğunu söyledi. 

1 milyon 700 bin lira değerindeki kayıp dövizin bulunması için çalışma başlatıldı. Paraların seri numaraları döviz bürolarına bilgi olarak gönderildi. 

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