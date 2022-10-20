Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Yolcu ile pilot arasındaki tartışma rötar yaptırdı

İstanbul-Gaziantep seferini gerçekleştirecek THY uçağında bir yolcu ile pilot arasında tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle uçuş 3,5 saat gecikmeyle yapılabildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 16:20
367 Okunma
Yolcu ile pilot arasındaki tartışma rötar yaptırdı



Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşanması rötara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.

Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi.

UÇAĞA POLİS ÇAĞIRDI
Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.

Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.

İNMEK İSTEMEDİ
Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

Saat 06.45'te yapılması planlanan uçuş, 3,5 saatlik gecikmenin ardından 10.15'te yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2000 model Şahin'ine değer biçemiyor...
2000 model Şahin'ine değer biçemiyor...
Ayçiçek yağı için flaş karar!
Ayçiçek yağı için flaş karar!
Elektrik-elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapıldı
Elektrik-elektronik öğretmeni, çıktığı direkte akıma kapıldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim