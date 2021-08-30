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Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı

Osmaniye'nin Kesmeburun Köyü'nde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:27
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Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun Köyü'nde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen, her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak meraya otlatmaya götürdü.

Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen, bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen, yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı.

Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Galip Arkesen, "O gün araziden geliyordum. Hayvanımdan bir tanesi yorulmuş yorgun düşmüş. Ben de çocuk gibi kucakladım eve kadar sırtımda getirdim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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