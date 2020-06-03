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Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Türkiye Yozgat'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi Ömer Çekerek (68), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 21:28
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Yozgat'ta kenenin ısırdığı çiftçi öldü

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Ömer Çekerek, arazide çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi fark etti.

Keneyi kendisi çıkaran Çekerek, bir süre sonra fenalaşınca Aydıncık Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Buradaki ilk tedavinin ardından Ömer Çekerek, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerde KKKA’ya yakalandığı belirlenen Çekerek tedavi altına alındı.

Çekerek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınlarına teslim edilen Çekerek, köyünde toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
KeneYozgatTürkiye
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