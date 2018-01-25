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YPG'nin iddiası: "Afrin'de 16 Türk askerini esir aldık"

Sputnik Farsça'ya konuşan YPG'nin bir sözcüsü, Afrin'deki çatışmalar sırasında 16 Türk askerini esir aldıklarını, kendi kayıplarının 15-20'yi geçmediğini iddia etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:04
YPG'nin iddiası: "Afrin'de 16 Türk askerini esir aldık"
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Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde YPG'den TSK'nin açıklamalarıyla çelişen demeçler geldi. Sputnik Farsça'ya konuşan YPG'nin bir sözcüsü, Afrin'deki çatışmalar sırasında 16 Türk askerini esir aldıklarını öne sürdü. YPG sözcüsüne göre TSK'nin Afrin'e yönelik hava saldırıları da azaldı.  

'BUGÜN 6 HEDEF İMHA EDİLDİ'

Hayatını kaybeden asker sayısını 3 olarak duyuran TSK'nin bugünkü açıklamasında ''Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir'' denildi.

Sputnik Farsça'ya konuşan YPG sözcüsü, TSK'nin açıklamasına rağmen, ölen Kürt savaşçıların sayısının 15-20'yi geçmediğini savundu. 

REUTERS DE İDDİALARI AKTARDI

Reuters haber ajansı da YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) üst düzey bir üyesinin 20 Ocak'ta harekarın başlamasından beri 'onlarca Türk askeri ve ÖSO'lu öldürdüklerine' dair iddiasına yer verdi. Ama kesin bir sayı sunulmadı.

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