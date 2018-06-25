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YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'

TC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi." dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:15
YSK: 'Sağlıklı bir seçim oldu'

Güven, YSK'ye gelişinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçimin sonuçlandığını ifade eden Güven, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Her seçimde, sandık başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurulu üyelerinin tutmuş olduğu tutanakların kendilerine ulaştığında, bunları siyasi partilerle eş zamanlı paylaştıklarını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Dün de bu sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99, 91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları ilan ettik, açıkladık. Bizim açıkladığımız gibi isterlerse aynı bilgiler, belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibarıyla seçime katılan siyasi partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanları vardı. Sağlıklı bir seçim oldu. Siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri biz alt alta koyarak sonuçları açıkladık, açıklıyoruz." 

"SONUÇLARI 10 GÜN İÇİNDE VATANDAŞA AÇACAĞIZ"

YSK Başkanı Güven, 2014'ten bugüne kadar yapılan seçimlerde sandık kurulu üyelerinin, siyasi partilerin sandık başında tuttukları sandık sonuç tutanaklarını tarayarak sisteme koyduklarını belirterek, şöyle devam etti: 

"Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimdeki tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşlarımızın incelemesine açacağız. 'Sistem yorulmasın' diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin tutanakları inceleme imkanı vereceğiz. Bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra sistemden vatandaşa açacağız. Siyasi partilerle dün itibarıyla yüzde 98'ini paylaştık. Birkaç saat içinde yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."  

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