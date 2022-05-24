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Yumurtalardan birinin farklı olduğunu gördü, ortalığı ayağa kaldırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 80 yaşındaki Osman Çeribaş, kümeste beslediği tavuğunun yumurtladığı yerdeki yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtayı gök taşı zanneden yaşlı adam “Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım” dedi.

24 Mayıs 2022 Salı 12:34
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Yumurtalardan birinin farklı olduğunu gördü, ortalığı ayağa kaldırdı

Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü.

YUMURTAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı gök taşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi. En sonunda gök taşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Osman Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı.

"GÖK TAŞI DEĞİLMİŞ, YUMURTAYMIŞ"

"Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz gök taşına benzettik ama gök taşı değilmiş yumurtaymış” dedi. (İHA)

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