Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.
Yunan jetinden Türk gemisine taciz
Ege'de Yunan jetleri TCG-Çeşme gemisini taciz etti. Bin metre irtifadan yapılan tacize karşılık verildiği belirtildi.
23 Şubat 2021 Salı 14:25
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Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.