Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
6 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Yunan jetinden Türk gemisine taciz

Ege'de Yunan jetleri TCG-Çeşme gemisini taciz etti. Bin metre irtifadan yapılan tacize karşılık verildiği belirtildi.

23 Şubat 2021 Salı 14:25
498 Okunma
Yunan jetinden Türk gemisine taciz

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor
Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor
Karnını doyurmak için çöpe giren ayı şaşkınlık yarattı
Karnını doyurmak için çöpe giren ayı şaşkınlık yarattı
Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı: Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı
Semra Aysal'ın olay öncesi görüntüleri çıktı: Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim