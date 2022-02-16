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Yunan komutan Nikolaos Tamouridis'in skandal İstanbul ve Ayasofya sözlerine tepki yağıyor!

Emekli Yunan Korgeneral Nikolaos Tamouridis'in Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklama tepki çekti. Kaleme aldığı bir yazısında Türkiye ile ilgili kullandığı sözler gündem olan Tamouridis, Yunanistan'ın Türkiye'den korkmadığını iddia etti. Emekli Yunan komutan, Ayasofya'da çanların yeniden çalacağını öne sürdü. Yunan komutan "Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, İnsansız Hava Araçları yapın. Bizi korkutamazsın" ifadelerini kullandı

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:35
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Yunan komutan Nikolaos Tamouridis'in skandal İstanbul ve Ayasofya sözlerine tepki yağıyor!
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Yunanistan’da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis, ülkesinde dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı. Tamouridis, 11 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sözler sarf etti. Ankara'nın her fırsatta gerilimi düşürecek mesajlar vermesine rağmen kendince Türkiye’nin yapması gerektiği hamleleri sıralayan Tamouridis, İstanbul ve Ayasofya'da çanların yeniden çalacağını öne sürdü.

Yunanistan'ın envanterinde nükleer silah olduğunu belirten emekli Yunan komutan, "İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile. Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yunan komutan Tamouridis'in skandal ifadelerine sosyal medyadan yanıt geldi. Bazı kullanıcılar 'Bu komutan yürek mi yemiş?', 'İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı', 'Aklınızı başınıza alın' yorumlarında bulundu.

Hadsiz Yunan komutanın köşe yazısının bir bölümü şöyle:

"Ülkeniz, Türkiye’nin derhal yerine getirmesi gerekenler:

-Ege’de ve Doğu Akdeniz’de her türlü iddia fikrini unutun, Deniz Hukuku ve hava sağasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek.

-Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini (casus belli) ortadan kaldırmak.

– Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımak, askerlerini Kıbrıs’tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek.

-Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya’daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek.

-Patrikhane’nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki’deki (Heybeliada) Ruhban Okulu’nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek.

-Ayasofya’yı Doğu Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane’ye vermek.

– İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.

"BİZİ KORKUTAMAZSIN! NE İLE İSTERSENİZ SİLAHLANIN"

Uçak gemileri yapın, istediğiniz kadar gemi satın alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü amiral gemilerinizi ateşe veren ve onları batıran yeni Kanarides, Miaoulides, Papanikolides ve genç ateşe vericilerimiz var!

Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, İnsansız Hava Araçları yapın. Bizi korkutamazsın. Çünkü Ordumuzun yeni Kolokotronides, Karaiskakides ve Nikitarades’leri var!

İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus’un çocukları, Ege’nin ve Kıbrıs’ın korkusuz kartalları, gözlemcileri var!

Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile.

Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar.

"AYASOFYA'DA ÇANLAR YENİDEN ÇALACAK"

Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan-Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis’te (İstanbul), Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak."

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