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Yunanistan'a kaçan darbeci asker hakkında yeni karar

Atina idari istinaf mahkemesi, sığınma talebi kabul edilerek serbest bırakılan bir darbeci askerin sığınma talebinin askıya alınması karar verdi...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:32
Yunanistan'a kaçan darbeci asker hakkında yeni karar
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.      

Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.      

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.      

Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.      

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