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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

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Olympiakos'la hazırlık maçı yapmak için gittiği Atina'da ayrımcı bir muameleye tabi tutulan Galatasaray'a karşı takınılan tavır nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 20:56
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesinin dün Atina'da Havalimanı'nda gördüğü olumsuz muamele şiddetle protesto edildi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine dün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Bakanlığa çağrıldı.

Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi.

Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGalatasaray
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