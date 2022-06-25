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Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, 12 Adalar bölgesindeki agresif tutumunu eleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sefer de Miçotakis'e Atina'dan seslendi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 17:26
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Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
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Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e dostluk çağrısı yaparak "Şu an Yunanistan'dayım. Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" dedi. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın, 12 Adalar bölgesindeki agresif tutumunu eleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sefer de Miçotakis'e Atina'dan seslendi.

YUNAN PARLAMENTOSU ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI
Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler kısa süre içerisinde gündem oldu. Görüntülerde Yunan Parlamento su önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e dostluk çağrısı yaparak "Şu an Yunanistan'dayım. Amerika'dan medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek. Barışa gel, bak biz buradayız" ifadelerini kullandı.


"ÜLKENİZİ ABD ÜSSÜ YAPTINIZ"
Parlamento önünde, Türk bayrağı açtıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Ege'de artan Amerikan askeri varlığına dikkat çekerek "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.

"GERÇEK MÜTTEFİKİNİZ BİZİZ"
Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." dedi.

SON OLARAK KEÇİ ADASI'NA AĞIR SİLAHLAR VE ASKER YIĞDILAR
Öte yandan, Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor.

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