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‘Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir’

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

30 Eylül 2021 Perşembe 20:37
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‘Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir’
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü. 

MGK bildirisinde;

-“İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.”

-“(İklim değişikliği) Türkiye’nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.” -“(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.”

-“Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.”

-“(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.” denildi. 

Son Güncelleme: 30.09.2021 20:40
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