Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

MGK bildirisinde;

-“İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.”

-“(İklim değişikliği) Türkiye’nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.” -“(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.”

-“Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.”

-“(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.” denildi.