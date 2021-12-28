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Adana’nın Seyhan ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkışta kalp krizi geçirip yere yığılan Hasan Bulut (65) yaşamını yitirdi. Mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin, Bulut’un cansız bedeninin yakınında beklemesi görenleri duygulandırdı.

28 Aralık 2021 Salı 10:11
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Yürek yakan görüntü!
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki bir markete gidip, sebze ve yeşillik alan Hasan Bulut, çıkışta aniden fenalaşarak yere yığıldı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BAŞINDA BEKLEDİ

Acı haberi alıp gelen Hasan Bulut’un yakınları, ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Bu sırada mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin Bulut’un cansız bedeninin yakınında, marketin girişinde beklediği görüldü.

Yapılan ilk otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Hasan Bulut’un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA

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