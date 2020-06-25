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Yürekleri dağlayan kare!

Türkiye'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu.

25 Haziran 2020 Perşembe 09:03
1285 Okunma
Yürekleri dağlayan kare!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için köydeki dereye girdi. Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı. Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan Ayberk Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle köylüler, derede arama çalışması başlattı. Kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk'i bulmak için çalışma başlattı. Dalgıçların başlattığı arama çalışması devam ediyor.

ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk'in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu'yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi. Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ 3,5 SAAT SONRA BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde, serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3,5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı. Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi.

Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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Alaka 2020-06-25 09:11:16

Ya üzücü bir olay da bu haberden bize ne ya. Genel dünya ile ilgili olanları haber verin de bu ve bunun gibi olayları burda başka yerden alıp koymayınız. Bunu görünce sanki bizde olmuş gibi sanıp bakıyoruz sonra da ne alaka diyoruz.

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mrk 2020-06-25 09:17:45 @Alaka

ya sen kaç kuruşluk adamsın da senin alakan olacak haber koysun editor, sikindirik 5 kişilik adanda ne habe rolacak mal

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