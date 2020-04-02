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Yurt dışında Covid-19 nedeniyle 124 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türkiye vatandaşlarının sayısının 124'e ulaştığını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:38
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Yurt dışında Covid-19 nedeniyle 124 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısının ardından Milli Savunma Bakanlığında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Covid-19 nedeniyle ilki 17 Mart'ta, ikincisi 23-24 Mart'ta 17 ülkeden 5 bin 528 Türkiye vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin ülkeye getirildiğini aktardı.

Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliyesinin daha sonra da devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olması nedeniyle halen yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların olduğunu belirterek, "Yeni talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşlarının durumuna ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren Cezayir'e göndermeye başlayacağız. Bununla ilgili bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir kez daha görüştüm. Yine Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da Cezayir Cumhurbaşkanı (Abdulmecid Tebbun) ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da Cezayirlileri (ülkelerine) götürmek için gelen THY ve Cezayir Hava Yollarıyla ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabii tutacağız."

Suudi Arabistan'da da yaklaşık 1000 Türk vatandaşının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da karantina şartıyla ülkemize önümüzdeki günlerde getireceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında Corona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların birçoğunun ailelerini bizzat aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taziyelerini ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerin ailelerine her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluCovid-19TürkiyeKoronavirüs
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