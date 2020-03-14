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Yurt dışındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönebilecek

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşı öğrenciler ve turistler, 17 Mart gece yarısına kadar dönüş yapabilecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 18:50
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Yurt dışındaki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönebilecek

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşı öğrencilerin ve turistlerin, 17 Mart 24.00'a kadar dönüş yapabileceğini açıkladı. 

Ulaştırma Bakanlığı ise, "Turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız 14 günlük karantina şartıyla Türkiye'ye giriş yapabilecektir" açıklamasını yaptı.

Uçuş yasağı getirilen ülkeler

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Turhan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararı açıkladı ve "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 14 Mart saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacak" dedi.

Son Güncelleme: 14.03.2020 20:14
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
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