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Yüzde 400 zamlandı!

Türkiye'de enflasyon artışı yumurta fiyatlarını da etkiledi. Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurta fiyatı 76 TL oldu. Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 09:27
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Yüzde 400 zamlandı!



Son açıklanan veriyle birlikte İstanbul'da enflasyon 107.42 ile ikiye katlanırken yumurta fiyatları da yüzde 400 zamlandı. Geçen yıl temmuz ayında 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

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BİR YIL ÖNCE 18 TL'YDİ

Üst üste gelen zamlardan sonra 30'lu yumurta kolisinin fiyatı artık 76 lira... Ağustos ayında 58 liraydı, iki ayda yüzde 30 zamlandı. Aynı yumurta kolisi Temmuz 2021'de 18 TL idi.

YÜZDE 400 ZAM

Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

2 AYLIK FARK 72 TL

Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.

SADECE ÇOCUKLARINA YEDİRMEK İÇİN ALIYORLAR

Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.

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