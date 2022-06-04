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Zamma kızan kiracı evi yaktı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, kirayı iki katına çıkarmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Zammı kabul etmeyerek evi boşaltan kiracı boş daireyi yakarak kaçtı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:43
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Zamma kızan kiracı evi yaktı

İstanbul Sultangazi'de ev sahibinin yaptığı zamma sinirlenen kiracı evi yaktı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A., ile zam nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.

Evi boşaltan Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak, kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak, binayı boşalttı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. 

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