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Zehirli pusula denizanası paniği

Marmara Denizi’nde pusula denizanası paniği yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda müsilaj sorunuyla boğuşan Marmara Denizi, şimdi de kolları 1 buçuk metreye kadar uzayabilen zehirli pusula denizanası patlamasıyla karşı karşıya. Tekirdağ ve İstanbul sahillerinde görüntülenen pusula denizanası hakkında bilgi veren uzmanlar, temas halinde o bölgenin sirkeyle yıkanması gerektiğini belirtti.

02 Haziran 2022 Perşembe 13:28
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Zehirli pusula denizanası paniği

Pusula denizanası Marmara Denizi’nde görüntülendi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber önce Tekirdağ sonra İstanbul’da görüntülenen zehirli pusula denizanaları vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Kolları 1 buçuk metreye kadar uzayabilen ve zehirli olan pusula denizanalarının erkeden görülmesinin en büyük nedeninin hava sıcaklığı olduğu belirtiliyor. Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’i ve Ege Denizi’ni aşarak Marmara’ya giriş yapan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor.

Akdeniz ve Ege Denizi’nde sıklıkla görülen pusula denizanası 2000'li yıllarla beraber Marmara Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları yurttaşlarda endişe yarattı.

TEMAS HALİNDE SİRKELİ SUYLA YIKAYIN

Cumhuriyet’e konuşan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Çok az zehri var. İnsanları öldürecek hayatlarını zora sokabilecek bir tür değildir. İnsanlara dokunduğunda sirke ile bulunan bölgeyi yıkamaları yeterlidir. Marmara Denizi’nin su kalitesinin kötü olduğunu gösteriyor. Bunlar bir belirteçtir. Daha önce de görülüyordu yeni değil” dedi.

PUSULA DENİZANASININ YAYILMASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Bayram Öztürk, pusula denizanalarının ilerleyen günlerde Karadeniz dışındaki sahillere yayılmasının beklendiğini dile getirdi. Şimdilik ekosisteme zararı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, sayılarında patlama yaşanması halinde kokuya neden olabileceğini belirtti.

“ASIL TEHLİKE SÜVEYŞ KANALI’NDAN GELDİ”

Deniz anaları konusunda endişelenmesi gereken bir başka konuya değinen Öztürk, “Sadece pusula deniz anaları değil esas Marmara Denizi’nde olmayan ve İzmir’e kadar geldiği bilinen göçmen deniz anaları var. Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı yoluyla gelen yabancı bir türdür. Onların Marmara Denizi’ne gelmesi ve Kuzey Ege’ye çıkması halinde ekosistemde daha büyük değişikliler olabilir” dedi.

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