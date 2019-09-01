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Zeynepbank durmuyor

Yüksek kar vaadiyle para topladığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla hakkında birçok suç duyurusu yapılan ‘Zeynepbank’ lakaplı Zeynep Özkara’nın yeni bir mağduru daha ortaya çıktı

01 Eylül 2019 Pazar 10:49
Zeynepbank durmuyor

24 yaşındaki A.G., Özkara tarafından 70 bin lira dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre kendisini bankacı olarak tanıtarak daha önce bir kuaför çırağını, kapıcıyı, doktoru, polis memurunu ve galericiyi dolandıran Zeynep Özkara hakkında savcılığa yeni bir şikâyet daha geldi. ‘Özel işçi’ olduğunu belirten A.G., Özkara’nın kendisine ‘yatırım uzmanıyım’ dediğini, bir kez kâr ödemesini yaptığını, ardından istemesine rağmen paraları ödemediğini anlattı. A.G., Özkara’nın yanı sıra annesi, babası ve kız kardeşinden de şikâyetçi oldu. A.G., 22 Ağustos’ta savcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“Zeynep Özkara arkadaşımın kız arkadaşıydı. 2019’un Mart ayında bana banka müfettişi ve yatırım uzmanı olduğunu, hisse senedi alıp kısa sürede kâr edilebileceğini söyledi. Güvenerek kabul ettim. Mart ayı içinde 20 bin lira ödeme yaptım. Zeynep Özkara, bu para ile hisse senedi aldığını ve bu hisse senetlerinin değerlendiğini söyleyip bana 2 bin 500 lira ödeme yaptı. Bunun üzerine kendisine daha çok güvendim. Tekrar daha fazla hisse senedi için ödeme yapmamı istedi.


 

HABERLERDEN ÖĞRENMİŞ

5 Nisan’da 30 bin lira, 17 Mayıs’ta 20 bin lira transfer ettim. Ancak bu ödemelerden sonra Zeynep bana bir kâr ödemesi yapmadığı gibi istememe rağmen parayı da iade etmedi. Tam olarak hatırlayamadığım bir tarihte, Maltepe’deki evlerine giderek paramı istedim. Annesi Aysel, kardeşi Zehra ve babası Mustafa Özkara ile tanıştım. Zeynep burada paramı iade edeceğini söyledi. Ancak ödeme yapmadı. Sonrasında medyada Zeynep’in benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdığını ‘Zeynepbank’ başlığı ile haberlerolduğunu gördüm. Ben dolandırıldığımı düşünüyorum. Şikâyetçiyim. Annesi, babası ve kardeşinin de irtibatlı olduğunu düşündüğüm için onlardan da şikâyetçiyim. Zararımın karşılanmasını istiyorum.”

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Son Güncelleme: 01.09.2019 10:53
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