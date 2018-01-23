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Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

23 Ocak 2018 Salı 23:00
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren asker sayısı 3'e yükseldi
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DHA'nın haberine göre, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de yaşamını yitiren askerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:

"Şehit Piyade Uzman Çvş. Mehmet Muratdağı (2015-3591), 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde doğmuştur. 21.07.2015- 08.11.2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2'nci Kurs Tb. 2'nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamasına müteakip, 09.11.2015 tarihinde 1'inci Komd. Tug. 2'nci Komd. Bl. 1'inci Komd. Kolu 1'inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum Elemanı olarak atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (2015-3591), evli olup, çocuğu yoktur."

Afrin'e yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda daha önceden Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan yaşamını yitirmişti.

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