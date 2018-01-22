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"Zeytin Dalı Harekatı"nda 3. gün

“Zeytin Dalı Harekatı”nda 3. güne girildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
"Zeytin Dalı Harekatı"nda 3. gün
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Zeytin Dalı Harekatı’nda terör hedefleri milli imkanlarla yapılan T-122 Sakarya ÇNRA füzeleri ile yerle bir edilirken, ilk kez yeni Milli İHA’larda kullanıldı.

Harekatın ikinci gününde dün de, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara birlikleri Afrin tarafına geçti.

“Kara harekatı”yla birlikte Özgür Suriye Ordusu güçleri, Türk askerinin desteğiyle Afrin içinde ilerlemeye başladı.

Hava bombardımanı ve sınırdaki birliklerden top atışları da devam etti.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Adana İncirlik’ten kalkan 32uçakla 45 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Kara birlikleri ilerlerken, sınırdaki obüs ve toplar da belirtilen hedefleri vurmaya devam etti.

Bu arada Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis’e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı.

Hatay’daki sınır birliklerinden Afrin’deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatının 4 aşamada tamamlanacağını belirterek, kısa sürede bu harekatın biteceğini söyledi

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