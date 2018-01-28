Zeytin Dalı Harekatında 484 terörist etkisiz hale getirildi

TC Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren 484 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekata katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."