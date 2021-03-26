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Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu

Türkiye'de Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi.

26 Mart 2021 Cuma 11:16
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Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan göreve devam ediyor.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevine devam ediyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne ise Alpaslan Çakar getirildi.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
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