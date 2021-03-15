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Zonguldak'ta kaybolan kedi Tekirdağ'da ortaya çıktı

Sevimli kedi Zonguldak'ta bir balıkçı teknesine atladı, Tekirdağ'a kadar gitti. Sahibi ise uzun uğraşlar sonunda kediyi buldu. İşte yaramaz kedinin Tekirdağ'dan Zonguldak'a uzanan hikayesi…

15 Mart 2021 Pazartesi 17:51
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Zonguldak'ta kaybolan kedi Tekirdağ'da ortaya çıktı

Zonguldak'ta bir balıkçının kedisi birden bire ortadan kayboldu. Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşündü.

Uzun uğraşlar sonucunda kaybolan kedinin Asya kıtasında bindiği tekneyle Avrupa kıtası sınırlarındaki Tekirdağ’da olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kaybolan kedi Tekirdağ'da ortaya çıktı

Tekirdağ’a geldiği tekneyi de terk eden inatçı kedi, Süleymanpaşa Limanında bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet’in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi.

Kedinin hamile olduğunu fark eden Şeremet, bir süre kediyi besledi. Daha sonra kedinin Zonguldak’ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrenen Şeremet, Karadeniz’e balık avlanmaya çıkacağı sırada kayıp kediyi de yanına aldı.

Balıkçı kedisini getirenlere balık hediye etti

Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçen inatçı kedi, denizin ortasında sahibine teslim edildi.

İki tekne Karadeniz'de birbirine yanaştı ve kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti.

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