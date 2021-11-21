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Zonguldak'ta ormanlık alanda vahşet!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu.

21 Kasım 2021 Pazar 22:28
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Zonguldak'ta ormanlık alanda vahşet!
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekipleri tarafından cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.

Çaycuma'nın Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Keleş; iddiaya göre ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti.

KESİK BAŞ ARANIYOR

Aradan geçen bir kaç saat sonra Keleş'in ormanlık alandaki cansız bedeni bir köylü tarafından bulundu. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Başı kesilmiş halde bulunan Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplayan ekipler kesilmiş başı ise cesedin yakınında arama çalışmasını sürdürüyor.

"ÇOK MASUM BİR İNSANDI"

Görgü tanığının ifadesine başvurulurken olayı öğrenen köylüler dağ yoluna akın etti. İHA'ya konuşan Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe, "Telefon geldiğinde bana Mustafa Keleş'in öldüğü ihbarı geldi. Cenazesi tarlada olduğunu söylediler. Jandarmayla beraber olay yerine geldik. Öyle bir masum insan ki böyle bir olaya layık görüldüğüne inanmıyorum. Çok değerli bir ağabeyimizdi. Başının kesik olduğu söylendi. Hanımı öldü. Çocukları gurbette. Kızıyla beraber yaşıyordu. Başımız sağ olsun gerçekten acımız büyük" diye konuştu.

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Zonguldak
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