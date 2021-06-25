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'Züğürt Ağa'ya özendi: Köyünü satışa çıkardı

Erzurum'da 28 yıl önce aldığı arazide zaman içerisinde yaşayan kimse kalmayınca 'tek başıma sıkılıyorum' diyen kişi, 6 dönümlük alana 10 milyon lira değer biçiyor. Arsa sahibi, 'Züğürt Ağa' filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar verdiğini söyledi.

25 Haziran 2021 Cuma 11:01
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'Züğürt Ağa'ya özendi: Köyünü satışa çıkardı

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü satışa çıkardı.

Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, Yeşil Vadi köyünün hemen yanında ki Çiftlik Mahallesine taşındı.

Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı.

ŞENER ŞEN'E ÖZENDİ

Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde ki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü.

İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi.

''BÜTÜN PARAMI BURAYA VERDİM''

Maddi açıdan zorlandığı için köyü satmaya karar verdiğini ifade eden Cengiz Şişman, “Yeşilçam’da izlediğim filmden esinlenerek bu arazinin ismini Yeşil Vadi koydum. Şimdi de yine Yeşilçam’dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu, ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası benim maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum” dedi.

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, “Benim gücüm olsa burayı satmam. Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor'' şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Züğürt Ağa
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