Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
DURSUNBEY’DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Asarlı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
ÇANAKKALE AYVACIK
Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.
Ekiplerin 2 uçak ve bir helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İZMİR SELÇUK
Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.