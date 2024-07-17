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Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.

Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin 2 uçak ve bir helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bir saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı.

Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi.

Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasındaki orman da saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

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