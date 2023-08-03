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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı sürücü Gökhan Gürsel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merve Nur Gürsel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenler, sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel'in yardımına koştu. Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı 81 FK 298 plakalı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi.

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