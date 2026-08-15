Türkiye’de avukatlık yapan ancak turist olarak geldiği KKTC’ye tasarrufundaki uyuşturucu maddeyle giriş yapmak isterken yakalanan M.A.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olguları aktardı.

Polis, zanlının 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 21.50 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada, devriye gezen Pamir isimli narkotik dedektör köpeğinin valizine tepki verdiğini söyledi.

Bunun üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından zanlının huzurunda valizde arama yapıldığını belirten polis, içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını söyledi.

Emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini de kaydeden polis, soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.