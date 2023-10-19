Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11 milyon 693 bin 933 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.