Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranı hazıranda 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,2 oldu.

İşsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 18,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak belirlendi.

İSTİHDAM 31,3 MİLYONA GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2, kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI

İşgücü bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,9'a geriledi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.