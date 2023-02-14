Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Başbakanlık öncülüğünde Kuzey Kıbrıs’taki 42 oda, birlik, federasyon ve dernek tarafından oluşturulan “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nun inşa edeceği konteyner kent için iş ve siyaset dünyasının öncü isimleri BRT ekranlarında yayınlanan özel yayına katıldı.

“Türkiye için tek yürek-Acımız bir yasımız bir” sloganıyla gerçekleşecek 1000 konut için yardım amaçlı düzenlenen özel yayına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın da yer aldığı toplam 42 sivil toplum örgütünün başkanları katıldı.

TATAR: “BU ACININ BİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL…”

Özel yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu acının bitmesi mümkün değil hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü bu acıyı yürekten hissetmektedir. GTMK öğrencilerinin orada şehit olması acımıza acı katmıştır. Ailelerine sabır diliyorum. Koordinasyon Komitesi ve Bakanlar Kurulu ile ilk saatlerden itibaren Adıyaman ile kurduğumuz irtibatla, arama kurtarma ekipleriyle, sağlıkçılarıyla, gönüllüleriyle hep oradaki insanların yanında olduk ama ne yazık ki insanlarımızı kaybettik. Yüreğimiz deprem bölgesindedir.” ifadelerini kullandı.

ÜSTEL: “TARİHİMİZ BİR ACIMIZ BİR…”

Başbakan Ünal Üstel ise, “Tarihimiz bir acımız bir… Acı haberler geldiği andan itibaren olağanüstü bir gayret göstererek, istişarelerle önlemler almaya başladık. Yapılan çalışmalarla ne yazık ki çocuklarımızı canlı kurtaramadık” diye konuştu.

“Acımız Türkiye Cumhuriyeti’ne baktığımızda daha da büyüdü” diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Hem gıda yardımı hem de maddi yardımlar olarak ana vatanımıza yardımlar gönderdik. Çocuklarımızın anısını nasıl yaşatabiliriz diye çalışmalar yapmaya başladık. Kapalı bir spor alanı yapmak için ve onların anısına anıt yapmak için çalışmalar yaptık. ‘Şampiyon Meleklerimiz’in ismini yaşatmak adına Türkiye’den orada yaşam evi yapmak için yer talep ettik.”

Üstel, “Depremde hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Ana vatana Allah güç versin” dedi.

ATAOĞLU: “İNSANLAR YARDIM ETMEK İÇİN YARIŞIRCASINA BİR ÇABA ORTAYA KOYDU”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hem KKTC’de hem de Türkiye’de büyük bir acı yaşandığını belirtti

İnsanların yardım etmek için yarışırcasına bir çaba ortaya koyduğunu anlatan Ataoğlu, ana vatan Türkiye’deki vatandaşların yaralarına merhem olunmaya çalışıldığını ifade etti.

Hem çocukların isimlerinin yaşatılması için hem de ana vatan Türkiye’deki vatandaşlara yardımcı olmak için sivil toplum örgütlerinin harekete geçtiğini hatırlatan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun attığı adımın önemine işaret etti, bunun devamının sağlanacağını söyledi.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1974’den sonra Kıbrıs Türkünün ilk kez bu kadar büyük bir acı yaşadığını söyledi, yaşanan felaketin asrın değil asırların en büyük felaketi olduğunu vurguladı.

Bu kadar geniş bir coğrafyaya müdahale etmenin mümkün olmadığını kaydeden Arıklı, en erken müdahaleyi yapan ekibin ekibi olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının Anadolu milli mücadelesinin ardından ikinci kez ana vatana destek için koştuğunu söyleyen Arıklı, Kıbrıs Türkünün milli birliğinin şaha kalktığı bir dönem yaşandığını ifade etti.

ERHÜRMAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, acının çok büyük olduğunu belirterek, depremin gerçekleştiği ilk saatten itibaren Kıbrıs Türk halkının büyük bir dayanışma içinde hareket ettiğini söyledi.

Hem Türkiye’de hem de ’de büyük bir çaba ortaya konulduğunu anlatan Erhürman “Bunların hiçbiri acımızı dindirmiyor, kayıplarımızı geri getirmiyor ama elimizden gelen buydu. Bu dayanışma üst düzeyde gerçekleştirildi. Bu akşam da bu dayanışmanın bir uzantısı için bir araya geldik. Bunu çok önemli buluyorum çünkü bu bir sivil toplum hareketi” dedi.

FEYZİOĞLU

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, korkunç bir trajedi yaşandığını ve birbirine tutunarak ayakta kalındığını söyledi.

Feyzioğlu, “Aynı millet olduğumuzu ve daima olacağımızı bir kez daha hissettim. Kıbrıs Türk halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılan müthiş bir dayanışma örneği. Bir taraftan Türkiye’nin yaralarını sarmaya yönelik müthiş bir gayret, diğer taraftan meleklerimizi ölümsüzleştirecek her türlü taktirin ötesinde bir girişim” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin bu badireyi de atlatacağını aktaran Feyzioğlu, KKTC’nin kenetlenerek Türkiye’ye dünyada en büyük yardımı yapan devlet olduğunu dile getirdi.

KAMACIOĞLU: “GEÇİCİ KONUTLARI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE YAPIP GÖNDERECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Deprem sonrası barınma sorunu çıkacağını gördük ve bu fikir ortaya çıktı. Bizim emeğimizle yapılacak olan geçici konutları süratli bir şekilde yapıp göndereceğiz. 47 örgütün birleştiği geniş bir platform haline geldik. 10 gün içinde ilk sevkiyatı yapmayı planlıyoruz. İnşallah depremzedelere merhem oluruz. Bu konu Kıbrıslı Türklerin el birliği ile neler yapabileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.