Dünya genelinde kadınların evlenme yaşı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde kadınlar erken yaşta evlenirken, bazı ülkelerde bu yaş 30’ların üzerine çıkıyor. Türkiye’de ise kadınların ortalama evlilik yaşı 24.8 olarak belirlenmiş durumda.

İşte ülkelere göre kadınların ortalama evlilik yaşları:

KADINLARIN EN ERKEN EVLENDİĞİ ÜLKELER

Nijer: 17.2

Orta Afrika Cumhuriyeti: 17.3

Bangladeş: 18.8

Nepal: 20.1

Nijerya: 21.2

Küba: 21.3

Hindistan: 21.4

Mısır: 22

Vietnam: 22.8

İran: 23.1

KADINLARIN 24-29 YAŞ ARASINDA EVLENDİĞİ ÜLKELER

Brezilya: 23.9

Rusya: 24.4

Arjantin: 24.6

Türkiye: 24.8

İsrail: 25.1

Çin: 25.4

ABD: 27.4

Meksika: 27.5

Güney Afrika: 28

Kanada: 29.1

Japonya: 29.4

KADINLARIN 30 YAŞ ÜSTÜ EVLENDİĞİ ÜLKELER

İsviçre: 30.4

Birleşik Krallık: 31.2

Almanya: 31.2

Hollanda: 31.4

Finlandiya: 31.6

İtalya: 32.2

Fransa: 32.2

Norveç: 32.3

Danimarka: 32.4

İzlanda: 32.4

İspanya: 33.2

İsveç: 33.8

Araştırmalar, evlilik yaşının ekonomik durum, eğitim seviyesi ve toplumsal normlarla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kadınların daha geç yaşta evlenmesi, kariyer odaklı yaşam tarzları ve sosyal politikalarla bağlantılı.

Türkiye, 24.8 yaş ortalaması ile dünya genelinde orta sıralarda yer alıyor.