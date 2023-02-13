Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kardeşlik hukukumuzun bir göstergesi ve ortak acılarımızı paylaşarak yaralarımızı sarmak için Başbakanlık ve hükümetimizin paydaşı olduğu ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın katkılarıyla, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun kurulduğunu ve depremde evlerini kaybetmiş insanlara çok kısa süre içerisinde Kıbrıs Türk halkının katkılarıyla 1000 adet prefabrik konutun yapılacağını belirtti.

Başbakanlık ve hükümetin bu platformun ortak paydası olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, “Biz Başbakanlık ve hükümet olarak, Dayanışma Platformu’na tam destek vermekteyiz ve bunu bir protokolle de kayıt altına almış durumdayız. Bu sıkıntıları ancak ve ancak yardımsever halkımızın önemli katkıları ile aşabiliriz. Dayanışma Platformu’na destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına halkım adına teşekkür ederim.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, bu düşünceden hareketle Türkiye deprem felaketinde evlerini yitirmiş ve özellikle aileleri ile birlikte sokakta kalmış çocukların sıcak bir yuvaya kavuşması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin göstereceği yerde 1000 prefabrik konuttan oluşan bir köy yapmayı planlandıklarını ve bu kapsamda KKTC Başbakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülecek tüm yardım kampanyalarında toplanılacak maddi kaynağın söz konusu proje için kullanılacağını ifade etti.

Türkiye’de yapılacak olan köy ismi için de öneride bulunan Üstel, depremde çocuklarını yitirmiş aileler ile konuşulduktan sonra köy isminin “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” olmasını önerdi. Başbakan Ünal Üstel, böylelikle Türkiye’de de kaybettiğimiz evlatlarımızın hiç unutulmayacağını ve isimlerinin sonsuza kadar yaşacağını belirtti.