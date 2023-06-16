İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 22.30 sıralarında Mehmet S. kendisine hakaret ettiği iddiasıyla komşusu Münir Karaşlar ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

KOMŞUSUNU TAKİP ETTİ

Mehmet S. kavgadan sonra komşusu Münir Karaşlar'ı takip etmeye başladı.

SOKAKTA GÖRÜP ATEŞ AÇTI

Salı günü akşam saatlerinde komşusu Münir Karaşlar ile evlerinin sokağında karşılaşan Mehmet S. yanında bulunan silahla Karaşlar'a ateş etmeye başladı.

GÖĞSÜNDEN 2 KURŞUNLA VURULDU

Münir Karaşlar, kaçmaya çalışsa da göğsünden 2 kurşunla vurularak yere yığıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen bir kişinin ayağına isabet etti.

EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırganı olayın olduğu sokağa yakın bir yerde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Mehmet S. polis sorgusunda komşusu Münir Karaşlar'ın uzun süredir eşini taciz ettiğini, kendisine de hakaret ettiğini iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri saldırıda göğsünden yaralanan Münir Karaşlar ile o sırada yoldan geçerken yaralanan Muharrem K.'ye olay yerinde müdahale etti.

İki yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VURULAN KOMŞU KURTARILAMADI

Münir Karaşlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mehmet S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.