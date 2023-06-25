Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 zam sınırı ise sadece ara kayıtlarda geçerli oluyor. Yeni kayıtlarda yapılan zamlar yüzde yüzü aşıyor.

NTV'de yer alan habere göre; sektör temsilcileri, okul ücretlerindeki zammın enflasyonla ilgili olduğunu söylüyor.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, zamları şöyle değerlendiriyor:

"Bir yıl önce yüzde 36,8 zam izni verildi ama elektrik yüzde 300 arttı. Öğretmenin yaşayabilmesi için en az yüzde 80 yapılması gerekiyordu. Öğretmenin yaşayabilmesi için, devlet memuru öğretmenin maaşının altında maaş almaması lazım. Bir okul yapmak en az 200 300 milyon lira... Özel okulun karlılığı maksimumu yüzde 15. Eksiklik yapmaz maaşları eksiksiz yatırırsanız... Devletimizin veliye destek vermesi gerekiyor. Biz özel okula destek verilmesine karşıyız."

Veliler ise, özel okul ücretlerinde bir düzenleme yapılmasını istiyor.