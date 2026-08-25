Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

Bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz’in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Yağışlar yarın ve perşembe günü de doğu bölgelerde sürecek. Perşembe günü Trakya’da da sağanak görülecek. Cuma günü yağışlı hava geniş bir alana yayılacak.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara’nın doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak etkili olacak.

Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek.