Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

Sıcaklıklarda 5-7 derece arası düşüş beklenirken bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL BUGÜN 26 DERECE

İstanbul'da sıcaklık dün 30 derece iken bugün 26 derecelerde seyredecek.

Yarından itibaren sonbahar havasına geçiş yaparken kent genelinde yağmurlu ve serin hava etkili olacak.

Ankara'da ise hava parçalı bulutlu ve 27 derece. İzmir'de de bulutlu hava hakim, 29 derece.

TRAKYA'DAN YAĞMUR GELİYOR

Haftanın son günü Trakya'dan sağanak geliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Aynı gün İstanbul ve Kocaeli'de de yağış beklentisi var.