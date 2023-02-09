Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yaraların sarılması için katkımız devam edecek” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin 10 ilini etkileyen ve büyük yıkım ile can kaybına neden olan depremde yaraların sarılması için elinden gelen katkıyı üyeleriyle birlikte koymaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren bu yönde yoğun bir çalışma yürüten oda, üyelerinden gelen ve odanın maddi katkılarıyla, gazlı soba, battaniye, sıvı sabun, el dezenfektan, kışlık kıyafet ve çocuk botlarını ilk etapta depremden etkilenen bölgelere birinci gün uçakla göndermiştir. Ayrıca birçok üyemiz şahsi olarak AFAD hesabına maddi katkı yapmış, diğer kuruluşların yardım kampanyalarına da destek vermeyi sürdürmekte.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) çatısı altındaki süt ürünleri imalatçısı üyelerimiz 3 tır içme suyu, bunun yanı sıra 3 tır UHT süt göndermiş, yarından sonra da üretimi tamamlanacak 2 tır hellim de bölgelere gönderilecek.

Böylesine büyük bir yaranın ancak birlik ve dayanışma içerisinde üstesinden gelinebileceği inancıyla elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, hepimize başsağlığı ve yararlılara acil şifalar dileriz.”